Dünyanın beklediği kar Kuzey Yarımküre'ye düştü ABD ve Japonya kar felaketini yaşıyor
Kuzey Yarımküre'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Koronavirüs test merkezleri işleyemez hale geldi. Japonya'da bini aşkın otomobil, kar altında kaldı. Mahsur kalanlar otoyolda 15 kilometre kuyruk oluşturdu, 40 saattir kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yeni yıla günler kala Kuzey Yarımküre'de birçok ülke kara kışa teslim oldu, ani kar yağışıyla kapanan otoyolda mahsur kalan 1000'den fazla aracın görüntüsü şok etkisi yarattı. Öte yandan ABD'nin doğu eyaletlerini günlerdir beklenen kar fırtınası vurdu, Associated Press (AP) haber ajansı yaşananları "İnanılmaz kar yağışı ABD'nin kuzeydoğusunu kapladı" başlığıyla haberleştirdi.
Sel alarmı: New York’un, okyanus kenarındaki semtlerinde ise sel alarmı verildi. New York ve çevresinde binlerce eve elektrik verilemiyor, evsizler ise barınaklara yerleştiriliyor.
Gittikçe artıyor: AP, New York'un bazı bölgelerinde kar kalınlığının bir metreyi aştığını, rekor yağışla birlikte her bir saatte yollarda 10 santimetre kar biriktiğini duyurdu.
Pennsylvania ve Massachusetts eyaletlerinin bazı bögelerinde de şimdiye kadar görülmemiş oranda kar yağışı var. Yetkililer, halihazırdaki tabloyu 'Kar yağışında yeni rekor' olarak tanımlıyor.