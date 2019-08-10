Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! En ilginç kareler burada

Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! En ilginç kareler burada

İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi. Dünyadan da ilginç kareler ortaya çıktı. İşte Suriye, Filistin, Hindistan, Mısır gibi ülkelerden çok enteresan kurban bayramı manzaraları...

Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! En ilginç kareler burada - Sayfa 1

Suriye

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kurbanlık fiyatları her geçen sene daha da artarken, aileler et yiyebilmek için yardım kuruluşlarının dağıtımlarını bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun terörden arındırdığı Bab, Cerabus, Afrin ile Azez ilçesinde kurban bayramı için hazırlıklar sürüyor. 

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Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! En ilginç kareler burada - Sayfa 2

Halep iline bağlı söz konusu ilçelerde, yerel meclislerce belirlenen kurban pazarlarında her geçen sene hareketlilik nispeten azalıyor.  

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Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! En ilginç kareler burada - Sayfa 3

Kurbanlık alıcısı Ramazan Halef, "Koyun, koç yaklaşık iki yüz bin Suriye Lirası (2 bin Türk Lirası) tutuyor." dedi.

Halef, "Kurbanın kilogram fiyatı iki bin Suriye Lirası (20 TL). Geçen sene bin iki yüz Suriye Lirasıydı (12 TL). Bu sene kasaplardan kiloyla et bile alamıyorsun. El yakıyor. 4 bin 500 Suriye Lirası (45 tl)." diye konuştu. 

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Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! En ilginç kareler burada - Sayfa 4

Mısır

Mısır'da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanırken hayvan pazarlarına ilgi satıcıların beklediği düzeyde değil.

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