Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! En ilginç kareler burada

Kurbanlık alıcısı Ramazan Halef, "Koyun, koç yaklaşık iki yüz bin Suriye Lirası (2 bin Türk Lirası) tutuyor." dedi.

Halef, "Kurbanın kilogram fiyatı iki bin Suriye Lirası (20 TL). Geçen sene bin iki yüz Suriye Lirasıydı (12 TL). Bu sene kasaplardan kiloyla et bile alamıyorsun. El yakıyor. 4 bin 500 Suriye Lirası (45 tl)." diye konuştu.