Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları! En ilginç kareler burada
İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi. Dünyadan da ilginç kareler ortaya çıktı. İşte dünya ülkelerinden çok enteresan kurban bayramı manzaraları...
Suriye
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kurbanlık fiyatları her geçen sene daha da artarken, aileler et yiyebilmek için yardım kuruluşlarının dağıtımlarını bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun terörden arındırdığı Bab, Cerabus, Afrin ile Azez ilçesinde kurban bayramı için hazırlıklar sürüyor.
Halep iline bağlı söz konusu ilçelerde, yerel meclislerce belirlenen kurban pazarlarında her geçen sene hareketlilik nispeten azalıyor.
Kurbanlık alıcısı Ramazan Halef, "Koyun, koç yaklaşık iki yüz bin Suriye Lirası (2 bin Türk Lirası) tutuyor." dedi.
Halef, "Kurbanın kilogram fiyatı iki bin Suriye Lirası (20 TL). Geçen sene bin iki yüz Suriye Lirasıydı (12 TL). Bu sene kasaplardan kiloyla et bile alamıyorsun. El yakıyor. 4 bin 500 Suriye Lirası (45 tl)." diye konuştu.
Mısır
Mısır'da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanırken hayvan pazarlarına ilgi satıcıların beklediği düzeyde değil.