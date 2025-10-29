BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,88
ALTIN 5.419,18

Dünyadaki toplam altın miktarı açıklandı! Gerçek rakam hayrete düşürdü

Dünyadaki toplam altın miktarı açıklandı! Gerçek rakam hayrete düşürdü

Dünya genelinde yeraltında ve yeryüzünde toplam altın miktarı ortaya çıktı. Peki dünyada toplam altın miktarı ne kadar? İşte o rakamlar...

Dünyadaki toplam altın miktarı açıklandı! Gerçek rakam hayrete düşürdü - Resim: 1

Dünyada bugüne kadar çıkarılmış altın ve yer altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen rezervler, genellikle düşündüğümüzden çok daha sınırlı. 

110
Dünyadaki toplam altın miktarı açıklandı! Gerçek rakam hayrete düşürdü - Resim: 2

Altın, tarih boyunca değerli bir hazine olarak görülmüş olsa da, görselleştirildiğinde tüm miktarı oldukça küçük bir boyuta sığıyor.

210
Dünyadaki toplam altın miktarı açıklandı! Gerçek rakam hayrete düşürdü - Resim: 3

DÜNYADAKİ BÜTÜN ALTINLARIN TOPLAMI SADECE DÖRT KATLI BİR BİNA BOYUTUNDA

 Eğer bugüne kadar çıkarılmış altın eritilse, 22 metre yüksekliğinde bir küp oluşturur; yer altındaki ekonomik rezervler ise 15 metre yüksekliğinde bir küp eder. 

310
Dünyadaki toplam altın miktarı açıklandı! Gerçek rakam hayrete düşürdü - Resim: 4

Tüm altın bir araya getirildiğinde, Büyük Gize Piramidi’nin 139 metre yüksekliğine kıyasla çok daha küçük, yaklaşık dört katlı bir bina boyutunda bir küp ortaya çıkar.

410