Dünyadaki en parlak malzemeyi bilim insanları üretti

Danimarka’dan Kopenhag Üniversitesi ve ABD’den Indiana Üniversitesi’nden araştırmacılar pozitif yüklü flüoresan boyalardan dünyanın en parlak maddesini yaratmayı başardı. Dünya genelinde 100 binden fazla floresan boya çeşidi bulunuyor, ancak bunların neredeyse hiçbiri katı malzeme oluşturmak için bilinen yollarla karıştırılamıyor. Boyalar katı bir duruma girdiklerinde 'su verme' eğiliminde olduklarından parlaklık veren flüoresanslarının yoğunluğunu azalıyordu, ancak araştırmacılar bunu önlemenin bir yolunu buldu.