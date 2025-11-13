BIST 10.616
Dünya'da ve Türkiye'de en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri belli oldu!

Dünya genelinde isim tercihleri, kültürel değerlerin ve toplumsal eğilimlerin en güçlü yansımalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl milyonlarca bebek için seçilen isimler, sadece bir kimlik değil, aynı zamanda ait olunan toplumun tarihini, inançlarını ve yaşam tarzını da temsil ediyor.

Dünya'da ve Türkiye'de en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri belli oldu! - Resim: 1

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER DE ORTAYA ÇIKTI!

 Son yıllarda yapılan araştırmalar, isimlerin popülerlik sıralamasında belirgin değişimlere işaret ediyor. Peki Türkiye'de erkeklerde ve kadınlarda en çok kullanılan isimler hangileri?

Dünya'da ve Türkiye'de en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri belli oldu! - Resim: 2

İŞTE DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER!

Dünya'da ve Türkiye'de en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri belli oldu! - Resim: 3

FAS

MOHAMED  |  INES

Dünya'da ve Türkiye'de en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri belli oldu! - Resim: 4

ARJANTİN

MATEO  |  EMMA

