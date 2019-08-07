Dünyada sadece Tavas ilçesinde görülüyor Denizli'de seferberlik ilan edildi

Bölgede çok sayıda atık var: Kurbağaların yaşadığı alanda inceleme yapan Prof. Dr. Serdar Düşen, bölgede çok sayıda av tüfeği fişekleri ile piknik malzemesi atıkları olduğunu, ayrıca off-road ve motokros araçlarla bölgeye gelenlerin kurbağaların yaşam alanlarına zarar verdiklerini söyledi.