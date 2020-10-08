Dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! Beyaz Saray'a bile satılıyor

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde 1984 yılından bu yana çıkarılan vişne mermeri, 45 ülkeye ihraç ediliyor. Kabe'den, Beyaz Saray'a kadar gibi birçok tarihi mekanlarda kullanılan vişne mermerinin üretildiği fabrikanın ihracat müdürü Salih Tufan, yılda 300 bin ton mermer elde ettiklerini söyledi.