Dünyada sadece 15 kişide var! Fon soruşturmasında ortaya çıktı, “süper yat” detayı

Fon piyasasında yaşanan kriz sonrası başlatılan soruşturmada Muhammed Yarız’ın malvarlığına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Yarız, 26 Mayıs 2026’da “Loretta” adlı süper yatı 14,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Satıştan bir gün önce, 25 Mayıs’ta aynı tutarın Selim Dağbaşı’nın İsviçre’deki hesabına gönderildiği belirtildi.

Yatı satan şirketin Benselo Yatching Ltd, şirket adına işlemi gerçekleştiren kişinin ise Selim Dağbaşı olduğu bildirildi. Dağbaşı, fon soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

DÜNYADA YALNIZCA 15 ADET VAR

Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre Loretta, İtalyan üretici Benetti’nin Oasis 34M modelinden. Yaklaşık 34 metre uzunluğundaki süper yatta beş kabin bulunuyor; 10 misafir ve 7 mürettebat kapasitesine sahip. Aynı modelden dünyada yalnızca 15 adet bulunduğu belirtiliyor. Birinci el fiyatının 19 milyon euroya, ikinci el fiyatlarının ise yaklaşık 16 milyon euroya kadar çıkabildiği kaydediliyor.

Soruşturma kapsamında Loretta’ya da malvarlığı tedbiri uygulandı. Yatın Marshall Adaları bayrağı taşıdığı belirtildi.

BİR YATI DAHA VAR: T-AMORE

Saymaz’ın aktardığına göre Yarız’ın Loretta dışında T-Amore adlı bir teknesi daha bulunuyor. T-Amore’un yaklaşık 30 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, iki teknenin de şu anda Bodrum Yalıkavak açıklarında bulunduğu kaydedildi.

14,5 MİLYON DOLARLIK TRANSFER SORUŞTURMADA

Loretta’nın satın alınmasında kullanıldığı öne sürülen 14,5 milyon dolarlık İsviçre transferi, fon soruşturmasında incelenen yüksek tutarlı para hareketlerinden biri haline geldi.