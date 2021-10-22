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Dünyada rakibi yok kilosu 10 TL! Sakarya'da yetiştiriliyor Almanya Rusya ABD'den sipariş yağıyor

Dünyada rakibi yok kilosu 10 TL! Sakarya'da yetiştiriliyor Almanya Rusya ABD'den sipariş yağıyor

SAKARYA’da yetiştirilen ve dünyaya ihraç edilen dalların sarı altında hasat başladı.

Dünyada rakibi yok kilosu 10 TL! Sakarya'da yetiştiriliyor Almanya Rusya ABD'den sipariş yağıyor

Sakarya’nın Geyve ile Pamukova ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret alan ayvanın 2021 yılındaki hasadı başladı. Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve sadece elle toplanan dalların sarı altını, iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor.

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Dünyada rakibi yok kilosu 10 TL! Sakarya'da yetiştiriliyor Almanya Rusya ABD'den sipariş yağıyor

 Dallardan toplanan ayva, bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılarak kasalara yerleştirilip soğuk hava depolarına kaldırılıyor.

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Dünyada rakibi yok kilosu 10 TL! Sakarya'da yetiştiriliyor Almanya Rusya ABD'den sipariş yağıyor

Burada yapılan işlemler sonrasında ise ayva, Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almaya ve Rusya’ya gönderiliyor.

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Dünyada rakibi yok kilosu 10 TL! Sakarya'da yetiştiriliyor Almanya Rusya ABD'den sipariş yağıyor

13 bin dekar alanda yetiştirilen ayvanın bu seneki rekoltesi yaklaşık 65 bin ton olması hedefleniyor.

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