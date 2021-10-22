Dünyada rakibi yok kilosu 10 TL! Sakarya'da yetiştiriliyor Almanya Rusya ABD'den sipariş yağıyor

Sakarya’nın Geyve ile Pamukova ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret alan ayvanın 2021 yılındaki hasadı başladı. Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve sadece elle toplanan dalların sarı altını, iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor.