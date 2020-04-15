Dünyada koronavirüsle ilgili bugün ne oldu? Sevindiren ve korkutan haberler
Koronavirüsle sava sürerken bir yandan umutlandıran bir yandan da ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Danimarka'da karantina bitti okullarda bugün eğitim başladı. İsveç'te ise sürü bağışıklığı politikası felakete dönüştü...
Koronavirüse yakalananların sayısı dünya genelinde 2 milyonun üzerine çıkarken, ölenlerin sayısı ise 128 bini geçti. İspanya'da son 24 saatte can kaybı 523 arttı. İran'da ise bir günde 94 kişi hayatını kaybetti.Öte yandan Avrupa'dan bir umut verici bir de umutları kırıcı haber geldi. Danimarka, karantinayı bitirip okulları açtı, 'sürü bağışıklığı' uygulayan İsveç'te ise sistem çöktü. İŞte dünyadan koronavirüs gelişmeleri...
Son dakika... İran'da ölü sayısı artıyor
Koronavirüsün en sert vurduğu Orta Doğu ülkesi olan İran'da salgınla ilgili yeni veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Son 24 saat içerisinde 94 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, “Koronavirüse bağlı ölüm sayısı 4777’ye çıktı” denildi. İran’da corona virüsü vaka sayısı da 76 bin 389’a çıktı. Resmi rakamlara göre İran’da toplam hasta sayısı dün 74 bin 877’ydi.
İspanya'da ölümler yavaşladı
Avrupa’da koronavirüsün en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya’dan umut verici haberler gelmeye başladı. 2 Nisan’da 950’ye çıkarak zirveye ulaşan günlük ölü sayısı, bir süredir küçük sapmalar dışında artışını durdurmuş gözüküyor. Buna göre dün 567 olarak duyurulan günlük ölü sayısı, son 24 saatte düşüş göstererek 523 olarak kayıtlara geçti. Toplam can kaybı 18 bin 579’a yükselirken, toplam vaka sayısı ise 177 bin 633’e ulaştı.
Danimarka bir ay sonra okullarda eğitime başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle 299 ölümün yaşandığı Danimarka'da kreş, anaokulu ve ilkokullarda bugün eğitim yeniden başladı. Danimarka, 1 ay süren karantinanın ardından okullarını açan ilk Avrupa ülkesi oldu. Virüs önlemleri kapsamında 12 Mart'ta kapanan kreşler, anaokulları ve ilkokullar yeniden açıldı. Öte yandan ortaokul ve lise öğrencileri eğitimlerine uzaktan devam edecekler.