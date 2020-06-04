Dünyada koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı

Bu ülkeyi 39 bin 904 bin ile İngiltere, 33 bin 689 ile İtalya, 32 bin 688 ile Brezilya, 29 bin 21 ile Fransa, 27 bin 133 ile İspanya, 11 bin 729 ile Meksika, 9 bin 548 ile Belçika, 8 bin 705 ile Almanya, 8 bin 71 ile İran, 7 bin 636 ile Kanada, 6 bin 363 ile Hindistan, 5 bin 990 ile Hollanda, 5 bin 384 ile Rusya, 4 bin 894 ile Peru ve 4 bin 634 ile Çin izledi.