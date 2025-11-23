BIST 10.923
HABER /  SAĞLIK

Dünyada ilk kez insana bulaştı öldürdü! Yeni salgın alarmı

ABD’nin Washington Eyaleti’nde H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk kez bir insanın hayatını kaybetmesi dünya genelinde endişeye yol açtı. Grays Harbor County’de yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunan kişinin, arka bahçesindeki kümes hayvanlarıyla temas sonucu virüse yakalandığı değerlendiriliyor. Sağlık yetkilileri, bunun H5N5 varyantından kaynaklanan dünyadaki ilk insan ölümü olduğunu açıkladı.

ABD’nin Washington Eyaleti’nde H5N5 kuş gribi tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet sağlık departmanı, bunun dünya genelinde H5N5 varyantından kaynaklanan ilk insan ölümü olduğunu duyurdu.

ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARI TESPİT EDİLDİ

Grays Harbor County’de yaşayan, kimliği açıklanmayan kişinin ileri yaşta olduğu ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirtildi. Yetkililer, hastanın evinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı sürüsüne sahip olduğunu ifade etti.

VİRÜS KÜMES ORTAMINDA TESPİT EDİLDİ

Yapılan çevresel incelemelerde H5N5 kuş gribi virüsü, hastanın kümes hayvanlarının bulunduğu alanda tespit edildi. Yetkililer, enfeksiyonun kaynağının evcil kümes hayvanları veya bölgede bulunan yabani kuşlar olabileceğini değerlendiriyor.

TOPLUMSAL RİSK VAR MI?

Sağlık departmanı, genel halk için riskin düşük olduğunu vurgulayarak vakayla bağlantılı başka hiçbir kişide kuş gribi tespit edilmediğini açıkladı. Kümes çevresiyle temas eden diğer kişilerin ise olası belirtilere karşı takip edildiği bildirildi.

