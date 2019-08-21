Dünyada en çok takipçisi olan YouTuber PewDiePie evlendi! Sosyal medya yıkıldı
Dünyada en çok takipçisi bulunan YouTube ünlüsü PewDiePie ile sosyal medya fenomeni Marzia Bisogin evlendi. Çift, düğün fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınlayınca milyonlarca beğeni aldı.
YouTube'da dünyanın en çok takip ettiği kişisi olan PewDiePie, sosyal medya fenomeni olan sevgilisi Mazia Bisogin ile evlendi. Sekiz yıl tanışan çift, birlikteliklerini İngiltere'nin Londra kentinde nikah masasına taşıdı.
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Gerçek adı Felix Kjellberg olan 29 yaşındaki İsveçli vlogger PewDiePie ile 26 yaşındaki İtalyan sosyal medya yıldızı Marzia Bisogin, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin fotoğraflarına milyonlarca beğeni ve yorum yağdı.
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PewDiePie, sosyal medya hesapları Instagram ve Twitter paylaşımlarında, “Evlendik! En mutlu günüm. Hayatımı bu muhteşem kadınla paylaştığım için çok şanslıyım” mesajını yazdı.
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2011 yazında tanışmalarından bu yana birlikte olan çift, İngiltere’nin Brighton şehrinde yaşıyor.
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