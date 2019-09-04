Dünyada bir ilk olacak devrim niteliğindeki olay için 2025 yılı bekleniyor
Teknolojinin günden güne ilerlemesi, 'hayal' denilebilecek düşünceleri gerçekleştirmeyi adeta kaçınılmaz kılıyor. Öyle ki uzayda konaklama ve tatil yapma fikri, 2025 yılında hayal olmaktan çıkıyor.
Milyonların merakla beklediği ve devrim niteliğinde olacak 'uzay oteli' gerçek oluyor. Gateway Foundation tarafından tasarlanan ve Alman bilim adamı Von Braun’ın adı verilen uzay oteli 2025 yılında yörüngede olacak.
Otel, bir dış, bir de iç halkanın birbirinin etrafında dönerek yapay bir yer çekimi yaratılmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. 400 kişinin konaklayabileceği, mutfak, restoran ve sinemalarının da olacağı otelin tüm detaylarını aşağıdan okuyabilirsiniz...
Konfor üst seviyede: Otelin yapımı için Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yapımında kullanılan teknoloji kullanıldı ancak yapay yer çekimi sayesinde otel misafirlerinin normal bir biçimde hareket etmeleri sağlayacak. Böylece otel çalışanları ve misafirler uzay istasyonunda konforlu bir biçimde uzun bir süre konaklayabilecek.
Bazıları kiralanacak: Tim Alatorre’nin projesini tasarladığı halka biçimindeki uzay otelinde 24 kapsül bulunacak. Bazı kapsüllerde kalıcı olarak konaklanabilecek, bazıları da uzay ajanslarına kiralanacak. Geri kalanlarda ise uzaya gelen turistler konaklayacak.