Dünyada bir anda artan yangınların sebebi ne? Sabotaj mı, doğal sebepler mi?
Dün akşam Marmaris'te başlayan ve 200 hektardan fazla bir alanı etkileyen orman yangını, 20 helikopter ve 14 uçağı müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınmış değil. Özellikle son dönemlerde dünyanın farklı bölgelerinden peşpeşe gelen haberler sonrası, yangınların sabotaj mı yoksa doğal sebeplerden mi kaynaklandığı merak ediliyor.
Özellikle havaların ısınmasıyla yurdun dört bir köşesinden yangın haberleri geliyor. Son olarak Marmaris'te meydana gelen büyük orman yangını ciğerlerimizi söndürüyor. Ülkemizden ziyade dünyadan da eş zamanlı olarak farklı bölgelerden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.
Son 1 aya bakıldığında yangınların ard arda gelmesi sonrası sabotaj ihtimalini de insanların akıllarına getiriyor. Peki dünya üzerinde hemen hemen aynı zamanlarda başlayan yangınların sebebi ne?
İşte son günlerdeki dünyadan yangın haberleri...
Marmaris yanıyor
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00'de başlayan yangın sürüyor. Gün aydınlanınca uçak ve helikopterle havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı.
Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı.
Marmaris Belediye Başkanı: Yüzde 90 sabotaj
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın “Yüzde 90 sabotaj, çünkü yangın üç ayrı noktada birden eş zamanlı başladı” açıklaması yapmıştı. Bu bölgede el değmemiş alanlarda ve özellikle de çam balına elverişli ortamların kül olması ilçede büyük üzüntü yarattı.