Dünyada bir anda artan yangınların sebebi ne? Sabotaj mı, doğal sebepler mi?

Özellikle havaların ısınmasıyla yurdun dört bir köşesinden yangın haberleri geliyor. Son olarak Marmaris'te meydana gelen büyük orman yangını ciğerlerimizi söndürüyor. Ülkemizden ziyade dünyadan da eş zamanlı olarak farklı bölgelerden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.