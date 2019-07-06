Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'de tatil yapıyor

Dünyaca ünlü Perulu oyuncu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows tatil için Bodrum'a geldi. Hızlı ve Öfkeli Tokyo filmiyle üne kavuşan yıldız oyuncu ve eşi Yalıkavak'da bulunan bir otele yerleşen ünlü oyuncunun Bodrum’a ve Türk yemeklerine hayran kaldığı öğrenildi.