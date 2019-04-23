Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande, sahnede saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande, sahnede saldırıya uğradı

Coachella Festivalinde sahneye çıkan ünlü yıldız Ariana Grande'ye limon fırlatıldı. Neye uğradığını şaşıran güzel şarkıcı, toparlanarak şarkı söylemeye devam etti.

Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande, sahnede saldırıya uğradı - Sayfa 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların doyasıya eğlendiği bir müzik festivali olan Coachella'ya ülkemizden de çok sayıda ünlü isim festivale akın ediyor.

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Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande, sahnede saldırıya uğradı - Sayfa 2

Toplamda 6 gün süren festivalde geçtiğimiz akşam Ariana Grande sahne aldı. Ünlü yıldız, şarkılarıyla festival coşkusunu ikiye katladı.

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Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande, sahnede saldırıya uğradı - Sayfa 3

Grande, sahnede dansçılarıyla beraber dans ettiği sırada küçük bir şok yaşadı.

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Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande, sahnede saldırıya uğradı - Sayfa 4

Şarkıcıya seyirciler arasından limon fırlatıldı.

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