Dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande, sahnede saldırıya uğradı
Coachella Festivalinde sahneye çıkan ünlü yıldız Ariana Grande'ye limon fırlatıldı. Neye uğradığını şaşıran güzel şarkıcı, toparlanarak şarkı söylemeye devam etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların doyasıya eğlendiği bir müzik festivali olan Coachella'ya ülkemizden de çok sayıda ünlü isim festivale akın ediyor.
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Toplamda 6 gün süren festivalde geçtiğimiz akşam Ariana Grande sahne aldı. Ünlü yıldız, şarkılarıyla festival coşkusunu ikiye katladı.
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Grande, sahnede dansçılarıyla beraber dans ettiği sırada küçük bir şok yaşadı.
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Şarkıcıya seyirciler arasından limon fırlatıldı.
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