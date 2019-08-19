Dünyaca ünlü yaşlı milyarderler ve güzel eşleri
Dünyanın en zengin iş adamları ve çoğu genç olan güzeller eşleri "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" sözünü akıllara getiriyor. Bu çiftlerin arasında bir de dünyaca ünlü bir oyuncu da yer alıyor.
Dünyaca ünlü milyarderlerler ve onların genç ve güzel eşlerini gelip hep birlikte tanılayım.
Wendi Deng
Çin'de dünyaya gelen Wendi Dang ailesinin desteğiyle Çin'de tıp eğitimine başlamış fakat daha sonra Amerikalı bir aileyle tanışarak Amerika Yale Üniversitesinde ekonomi bölümüne başlamıştır. Amerika'ya taşınmasıyla hayatı tamamen değişen Wendi, kısa bir süre sonra büyük medya patronu Rupert Murdoch'la tanışmış ve Murdoch eşinden ayrıldıktan 17 gün sonra onunla evlenmiştir. Fakat Wendi 14 yıllık evliliklerinde Murdoch'u çocuklarının vaftiz babalarıyla aldatmış ve sonra Murdoch'dan ayrılmıştır. Daha sonraları Wendi'nin adı Putin ve daha birçok zengin iş adamıyla da anılmıştır.
Hope Dworaczyk
Sırada Playboy dergisinin kapağından Amalfi kıyılarında düzenlenmiş göz kamaştırıcı düğüne uzanan Hope Dworaczyk'inin yaşamına. 2010 yılında Playboy'un kapak kızı olan Hope, bu cesur pozuyla ünlü iş adamı Robert Frederick Smith'in dikkatini çekmiş olmalı. Aksi takdirde dünyanın en ihtişamlı düğününün gerçekleşmesi imkansız olurdu. Dünyaca ünlü sanatçılar John Lengend ile Seal'ın şarkı söylediği düğünde Hope ve Robert bir ömür boyu evliliğe evet demişlerdir.
Salma Hayek
Francois-Henri Pinault direkt zengin olarak doğmuş bir isim. Lüks malların satışı ile uğraşan Kering adlı bir şirketin CEO'su olan Pinault aynı zamanda dünyanın en büyük sanat işletmesi olan Christies'e sahip olan Artemis Grup'un da CEO'su. Pinault'un 15 milyon dolar net serveti olduğu bilinmekte ve Pinault, ünlü ve güzel oyuncu Salma Hayek ile evli. Birbirlerine her defasında çok aşık olduklarını söyleyen çiftin bir de Valentina Paloma adında kızları var.