Dünyaca ünlü yaşlı milyarderler ve güzel eşleri

Salma Hayek

Francois-Henri Pinault direkt zengin olarak doğmuş bir isim. Lüks malların satışı ile uğraşan Kering adlı bir şirketin CEO'su olan Pinault aynı zamanda dünyanın en büyük sanat işletmesi olan Christies'e sahip olan Artemis Grup'un da CEO'su. Pinault'un 15 milyon dolar net serveti olduğu bilinmekte ve Pinault, ünlü ve güzel oyuncu Salma Hayek ile evli. Birbirlerine her defasında çok aşık olduklarını söyleyen çiftin bir de Valentina Paloma adında kızları var.