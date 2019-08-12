Dünyaca ünlü tenor Çeşme'de Nez ile Sezen Aksu şarkısı söyledi! Ortalığı inletti

Daha önce Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile yaptığı düetlerle gönülleri fetheden İtalyan tenor, bu kez popçu Nez ile düet yaptı. İkilinin Sezen Aksu'nun 'Bile Bile' isimli şarkısıyla yaptıkları düet uzun süre ayakta alkışlandı.