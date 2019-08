Dünyaca ünlü tenor Çeşme'de Nez ile Sezen Aksu şarkısı söyledi! Ortalığı inletti

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran daha önce de, "Yeryüzü cennetimiz Çeşme'de; aç, susuz, yaralı ve yardıma muhtaç can dostlarımıza dokunabilmek ve bu etkinlikle daha çok kişiye seslenerek, sahipsiz hayvanlarımıza yardım eli uzatmayı amaçlıyoruz. Dünyaca ünlü Tenor sahipsiz hayvanlar için Çeşme'ye gelecek ve can dostlarımıza can verecek. Ücretsiz verilecek konser gelirinin tamamı sahipsiz hayvanlara aktarılacak. Sahipsiz dostlarımız, artık sahipsiz kalmayacak. Tüm halkımız davetlidir" açıklamalarında bulunmuştu.