Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira korkuttu! Sahnede yere kapaklandı

"Si Te Vas"ı seslendiren Shakira, mikrofon standıyla hareket ettiği sırada dengesini kaybetti. Ayağı burkulan ve dirseğinin üzerine sert bir şekilde düşen sanatçı, bir anlık şaşkınlığın ardından çevik bir hareketle ayağa kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi şarkısına kaldığı yerden devam eden Shakira, izleyicilerden büyük alkış aldı.