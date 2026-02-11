BIST 13.804
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira korkuttu! Sahnede yere kapaklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı. Mikrofon standı elinde olduğu anlarda ayağı burkuldu ve izleyenler büyük panik yaşadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira korkuttu! Sahnede yere kapaklandı - Resim: 1

San Salvador'da gerçekleşen konserin en heyecanlı anlarında, sevilen parçası "Si Te Vas"ı seslendiren Shakira, mikrofon standıyla hareket ettiği sırada dengesini kaybetti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira korkuttu! Sahnede yere kapaklandı - Resim: 2

"Si Te Vas"ı seslendiren Shakira, mikrofon standıyla hareket ettiği sırada dengesini kaybetti. Ayağı burkulan ve dirseğinin üzerine sert bir şekilde düşen sanatçı, bir anlık şaşkınlığın ardından çevik bir hareketle ayağa kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi şarkısına kaldığı yerden devam eden Shakira, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira korkuttu! Sahnede yere kapaklandı - Resim: 3

'LASTİK GİBİYİM'

Düşme anına ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından ünlü şarkıcı, hayranlarını rahatlatmak için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira korkuttu! Sahnede yere kapaklandı - Resim: 4

O anların videosunu bizzat paylaşan Shakira, altına şu notu düştü:

