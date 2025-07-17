Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e sahnede teklif geldi! Cevabı çok net oldu...

2001 yılında dansçı Cris Judd ile nikah masasına oturdu. Çift, Lopez'in Love Don't Cost A Thing klibi çekimlerinde tanışmıştı. Bu evlilik de uzun sürmedi; 9 ay sonra boşanma kararı alındı.

En uzun evliliğini ise Latin müziğinin güçlü isimlerinden Marc Anthony ile yaşadı. Çift, 2004 yılında evlendi. 2008'de ikiz çocukları Max ve Emme dünyaya geldi. Ancak evlilik 2011'de sona erdi, resmi boşanma 2014'te tamamlandı.

ÇOK ZOR BİR BİRLİKTELİKTİ

Lopez, 2016'da verdiği bir röportajda bu evlilik hakkında şunları söyledi, "Bu benim hayal ettiğim evlilik değildi. Kırgınlıklar ve hayal kırıklığıyla yaşamak kolay olurdu ama Marc çocuklarımın babası. Bu yüzden her şeyi düzeltmek için çabaladım. Bu, yaptığım en zor işti."