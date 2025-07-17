Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e sahnede teklif geldi! Cevabı çok net oldu...
55 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, sahnede hayranının evlilik teklifine verdiği yanıtla dikkat çekti. "Sanırım o defter kapandı.
Lopez, "Up All Night" turnesi kapsamında sahne aldığı bir konser sırasında, seyirciler arasındaki bir hayranın tuttuğu "JLo, benimle evlenir misin?" yazılı pankartı fark etti.
KAPILARI KAPATTI
Pankartı sesli okuyan sanatçı, mikrofonla verdiği samimi cevapta, "Sanırım artık bu iş bitti. Evet, birkaç kez denedim," diyerek evlilik konusundaki düşüncesini net şekilde ifade etti.
DÖRT EVLİLİK, KISA SÜREN AŞKLAR
Jennifer Lopez, bugüne kadar dört kez evlendi. İlk evliliğini 1997 yılında, Miami'de garsonluk yapan Ojani Noa ile yaptı. Ancak bu evlilik yalnızca 11 ay sürdü.
2001 yılında dansçı Cris Judd ile nikah masasına oturdu. Çift, Lopez'in Love Don't Cost A Thing klibi çekimlerinde tanışmıştı. Bu evlilik de uzun sürmedi; 9 ay sonra boşanma kararı alındı.
En uzun evliliğini ise Latin müziğinin güçlü isimlerinden Marc Anthony ile yaşadı. Çift, 2004 yılında evlendi. 2008'de ikiz çocukları Max ve Emme dünyaya geldi. Ancak evlilik 2011'de sona erdi, resmi boşanma 2014'te tamamlandı.
ÇOK ZOR BİR BİRLİKTELİKTİ
Lopez, 2016'da verdiği bir röportajda bu evlilik hakkında şunları söyledi, "Bu benim hayal ettiğim evlilik değildi. Kırgınlıklar ve hayal kırıklığıyla yaşamak kolay olurdu ama Marc çocuklarımın babası. Bu yüzden her şeyi düzeltmek için çabaladım. Bu, yaptığım en zor işti."