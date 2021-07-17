Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey: Çocuğumuz Ramazan'ı da Noel'i de bilecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Alev Aydın ile ilişkisi ve doğacak bebeğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın ile tanışma sürecinden de bahseden 26 yaşındaki şarkıcı, "Hayatımı anlatan belgesel bizi bir araya getirdi. Zamanla da birbirimize aşık olduk." diye konuştu. Bebeğinin çok kültürlü bir ortamda büyüyeceğini belirten Halsey, "Çocuğumuz, hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." ifadelerini kullandı