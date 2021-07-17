Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey: Çocuğumuz Ramazan'ı da Noel'i de bilecek
Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğinin çok kültürlü bir ortamda büyüyeceğini belirterek "Çocuğumuz, hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." dedi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Alev Aydın ile ilişkisi ve doğacak bebeğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın ile tanışma sürecinden de bahseden 26 yaşındaki şarkıcı, "Hayatımı anlatan belgesel bizi bir araya getirdi. Zamanla da birbirimize aşık olduk." diye konuştu. Bebeğinin çok kültürlü bir ortamda büyüyeceğini belirten Halsey, "Çocuğumuz, hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." ifadelerini kullandı
İki yıldır aşk yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek bekleyen Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, hamileliğinin 9. ayına girdi.
"Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak"
Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, Allure Dergisi'ne konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Halsey, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." dedi.
Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinin nasıl başladığını da anlatan 26 yaşındaki şarkıcı, şöhretin ilişkilerini etkileyeceğinden endişe ettiğini söyledi.