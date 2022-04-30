Dünyaca ünlü sahilde şaşkına çeviren görüntü! Turistler güneşlenirken tarla gibi sürüldü

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Sahilde, vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.