Dünyaca ünlü rapçi rapçi Central Cee İslam dinini seçti
İslam'a geçtiğini duyurarak büyük yankı uyandıran İngiliz rapçi Central Cee, bu kez müziğiyle değil, inanç yolculuğuyla gündemde.
İslam'a geçtiğini duyurarak büyük yankı uyandıran İngiliz rapçi Central Cee, bu kez müziğiyle değil, inanç yolculuğuyla gündemde.
Sosyal medyada paylaşılan açıklamaların ardından binlerce kullanıcı ünlü rapçiye destek mesajları yağdırırken, takipçileri Central Cee için "İslam'a hoş geldin kardeşim" yorumlarıyla tebrik mesajları paylaştı. "Yeni bir ismim var" diyen genç şarkıcıya takipçileri isim önerilerinde bulundu.
İslam'a geçtiğini açıklayan İngiliz rapçi Central Cee, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Rapçinin bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabı yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri ünlü rapçiye yeni bir isim de buldu.
İngiliz rapçi Central Cee dün gece canlı yayında şehadet getirerek İslam'a geçtiğini açıkladı. Rapçi, bu açıklamasında "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var, artık Müslümanım" ifadelerini kullandı.