Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'den skandal hareket! Yeni albümü olay yarattı
Geçtiğimiz hafta yeni albümünü çıkartan Beyonce hakkında ortaya atılan iddialar magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının çok beğenilen albümünün bazı kısımlarında çalıntılar ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta "Renaissance" isimli verdiği yeni albümünü yayınlayan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce hakkında ortaya herkesi şok eden bir iddia atıldı. Ünlü şarkıcının bazı şarkılarında çalıntı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlıkla suçlanan ünlü şarkıcı şarkıyı değiştirmek zorunda kaldı.
Yakın zamanda "Renaissance" isimli verdiği yeni albümünü piyasaya süren dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, 16 parçadan oluşan albümü eleştirmenler tarafından çok beğenildi.
Fakat şarkıda ortaya çıkan hatalar ve Beyonce'un çaldığına yönelik iddialar sonucu bir kaç şarkısını tekrar çekeceği öğrenildi.
Yeni albümünde yer alan "Heated" parçasının içinde geçen "Spazzin" kelimesi başına büyük bela açtı. "Spazz" kelimesi "çıldırmak" anlamına gelirken "spastik" kelimesinden üretilmiş olması sosyal medyada gündem konusu oldu.