BIST 2.737
DOLAR 17,97
EURO 18,28
ALTIN 1.023,23

Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'den skandal hareket! Yeni albümü olay yarattı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'den skandal hareket! Yeni albümü olay yarattı

Geçtiğimiz hafta yeni albümünü çıkartan Beyonce hakkında ortaya atılan iddialar magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının çok beğenilen albümünün bazı kısımlarında çalıntılar ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'den skandal hareket! Yeni albümü olay yarattı

Geçtiğimiz hafta "Renaissance" isimli verdiği yeni albümünü yayınlayan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce hakkında ortaya herkesi şok eden bir iddia atıldı. Ünlü şarkıcının bazı şarkılarında çalıntı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlıkla suçlanan ünlü şarkıcı şarkıyı değiştirmek zorunda kaldı.

18
Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'den skandal hareket! Yeni albümü olay yarattı

Yakın zamanda "Renaissance" isimli verdiği yeni albümünü piyasaya süren dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, 16 parçadan oluşan albümü eleştirmenler tarafından çok beğenildi. 

28
Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'den skandal hareket! Yeni albümü olay yarattı

Fakat şarkıda ortaya çıkan hatalar ve Beyonce'un çaldığına yönelik iddialar sonucu bir kaç şarkısını tekrar çekeceği öğrenildi.

38
Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'den skandal hareket! Yeni albümü olay yarattı

Yeni albümünde yer alan "Heated" parçasının içinde geçen "Spazzin" kelimesi başına büyük bela açtı. "Spazz" kelimesi "çıldırmak" anlamına gelirken "spastik" kelimesinden üretilmiş olması sosyal medyada gündem konusu oldu. 

48