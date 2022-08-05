Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'den skandal hareket! Yeni albümü olay yarattı

Geçtiğimiz hafta "Renaissance" isimli verdiği yeni albümünü yayınlayan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce hakkında ortaya herkesi şok eden bir iddia atıldı. Ünlü şarkıcının bazı şarkılarında çalıntı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlıkla suçlanan ünlü şarkıcı şarkıyı değiştirmek zorunda kaldı.