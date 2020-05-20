Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'a olay övgüler

Pakistan'da da yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul, izlenme rekorları kırmaya ise devam ediyor. Dizinin yurt dışında yayımlanmasıyla Engin Altan Düzyatan'ın ünü de yine sınırları aştı. Dünyaca ünlü Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat, Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü alan Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı.