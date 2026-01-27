Dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattison'dan Nilüfer Yanya itirafı! "Çok havalı"

TÜRK ŞARKICIYA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

GQ dergisine verdiği röportajda yoğun temposuna rağmen müzikle bağını koparmadığını anlatan Pattinson, son günlerde her zamankinden daha fazla müzik dinlediğini dile getirdi. Pattinson, Bob Marley, Vladimir Ashkenazy, Bertrand Chamayou ve The Gap Band gibi isimleri sıkça dinlediğini ifade etti. Bu isimlerin yanı sıra İngiltere'de yaşayan Türk kökenli şarkıcı Nilüfer Yanya'ya da özel bir parantez açan Pattinson, düşüncelerini, "Kesinlikle çok havalı. Onu gerçekten seviyorum" sözleriyle dile getirdi.