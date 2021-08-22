Dünyaca ünlü oyuncu Hilary Duff aşıdan sonra 'delta varyantı'na yakalandı!
Aşı olan ünlü oyuncu Hilary Duff'a, Delta varyantı bulaştı. Duff Covid19 delta varyantına yakalandıktan sonra geçirdiği zor günleri sosyal medyadan anlattı.
ABD’li ünlü oyuncu kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. ABD'li oyuncu Hilary Duff sosyal medyada yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığını, aşı olduktan sonraki süreçte 'Delta varyantı'na yakalandığını ifade etti. Güzel oyuncu, çok bitkin düştüğünü vurgulayarak "Delta varyantı tam bir pislik" dedi.
Aşı olmasına rağmen koronavirüsü bulaştı
Ünlü oyuncu Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta Delta varyantıyla mücadele ettiğini söyledi.
“Bu delta varyantı tam bir pislik"
Aşı olmasına rağmen koronavirüsün bulaştığını dile getiren Duff, “Bu delta varyantı tam bir pislik. Semptomlar, baş ağrısı, koku ve tat alma duygusunun kaybı, sinüste baskı, beyin sisi. Aşı olduğum için mutluyum” ifadesini kullandı.
Yapılan araştırma ve şirketlerin açıklamasına göre koronavirüs aşıları yüzde 100 koruma sağlamazken çok nadir de olsa aşı olan kişilere aşının bulaşabildiği belirtildi.