Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti
ABD'li televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Rip Torn 88 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu, Elmore Rual Torn Jr. (Rip Torn) hayatını kaybetti. Peki Rip Torn kimdir, ölüm sebebi ne sorularının cevapları haberimizde
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Rip Torn kimdir?: Elmore Rual Torn Jr., kısaca Rip Torn, Amerikalı aktör. 6 Şubat 1931'de dünyaya geldi. Torn, Texas Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra oyunculuğa başladı.
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İlk eşi Ann Wedgeworth'le 1955'ten 1961'e kadar evli kalan Torn'un, 1956'da Danae Torn adlı bir kızı oldu.
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İkinci eşi Geraldine Page'le 1963'te evlendi, eşi 1987'de hayatını kaybetti. Bu evlilikten de Angelica Page, Tony Torn, ve John Torn adlarında üç tane çocuğu daha oldu.
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