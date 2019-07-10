Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

ABD'li televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Rip Torn 88 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti - Sayfa 1

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu, Elmore Rual Torn Jr. (Rip Torn) hayatını kaybetti. Peki Rip Torn kimdir, ölüm sebebi ne sorularının cevapları haberimizde

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Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti - Sayfa 2

Rip Torn kimdir?: Elmore Rual Torn Jr., kısaca Rip Torn, Amerikalı aktör. 6 Şubat 1931'de dünyaya geldi. Torn, Texas Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra oyunculuğa başladı.

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Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti - Sayfa 3

İlk eşi Ann Wedgeworth'le 1955'ten 1961'e kadar evli kalan Torn'un, 1956'da Danae Torn adlı bir kızı oldu.

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Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti - Sayfa 4

İkinci eşi Geraldine Page'le 1963'te evlendi, eşi 1987'de hayatını kaybetti. Bu evlilikten de Angelica Page, Tony Torn, ve John Torn adlarında üç tane çocuğu daha oldu.

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