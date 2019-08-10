Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid soyuldu
Podyumların aranılan isimleri Gigi Hadid ve Bella Hadid Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yaparken soyuldu.
Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Mikonos'ta soyuldu. Hırsızlar kız kardeşlerin kıyafetlerini, mücevherlerini ve çantalarını aldı.
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Podyumların aranılan isimleri Gigi Hadid ve Bella Hadid, babalarının ilk eşi olan Mary Butler’den dünyaya gelen ablaları Alana Hadid’in doğum günü için Yunanistan’ın Mikonos adasına gitti.
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Instagram paylaşımlarıyla oldukça eğlendikleri görülen Gigi ve Bella, hayatlarının şokunu yaşadı.
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Hadid kardeşlerin Mikonos'ta konakladığı lüks villaya hırsız girdi.
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