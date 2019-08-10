Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid soyuldu

Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid soyuldu

Podyumların aranılan isimleri Gigi Hadid ve Bella Hadid Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yaparken soyuldu.

Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid soyuldu - Sayfa 1

Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Mikonos'ta soyuldu. Hırsızlar kız kardeşlerin kıyafetlerini, mücevherlerini ve çantalarını aldı.

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Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid soyuldu - Sayfa 2

Podyumların aranılan isimleri Gigi Hadid ve Bella Hadid, babalarının ilk eşi olan Mary Butler’den dünyaya gelen ablaları Alana Hadid’in doğum günü için Yunanistan’ın Mikonos adasına gitti.

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Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid soyuldu - Sayfa 3

Instagram paylaşımlarıyla oldukça eğlendikleri görülen Gigi ve Bella, hayatlarının şokunu yaşadı.

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Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid soyuldu - Sayfa 4

Hadid kardeşlerin Mikonos'ta konakladığı lüks villaya hırsız girdi.

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