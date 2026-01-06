Dünyaca ünlü mama markasıydı! Ürünlerini geri çağırdı...

DOĞRULANMIŞ HASTALIK VAKASI YOK

Nestle ise müşterilere gönderdiği bilgilendirmede, şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının bulunmadığını açıkladı. Şirket, İngiltere ve İrlanda'daki tüketiciler için iade ve geri ödeme süreçlerine yönelik özel destek hatlarının da devreye alındığını duyurdu.