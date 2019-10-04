Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'den korkutan kıyamet senaryosu! Bakın neler olacak
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve fizikçi Einstein'ın ardından fizik dehası tüm dünyaca kabul edilen Stephen Hawking, akıllara kazınan kıyamet uyarıları büyük ses getirmişti.
Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
119
Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.
219
Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.
319
Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.
419