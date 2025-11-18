Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Net rakamı verdiler!

ALTIN ALIMLARINI 3 KAT ARTIRDILAR

Merkez Bankalarının altın alımlarında güçlü bir artış olduğunu belirten dev banka, bunun rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacı taşıyan uzun vadeli eğilimin devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.