Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Net rakamı verdiler!
Merkez Bankaları altın alımlarını hızlandırdı. Eylülde alımlar ağustosun 3 katını aşarken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin geldi. Dev banka ons altının 2026 sonunda 4 bin 900 dolara yükselebileceğini belirtti.
2025'te rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, son dönemde bir aşağı bir yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
Son 5 gün içinde 200 dolarlık bir düşüş gösteren ons altın için ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin geldi.
ALTIN ALIMLARINI 3 KAT ARTIRDILAR
Merkez Bankalarının altın alımlarında güçlü bir artış olduğunu belirten dev banka, bunun rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacı taşıyan uzun vadeli eğilimin devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.
Banka, eylül ayında merkez bankalarının 64 ton altın alımı yaptığını belirtti. Bu miktarın ağustos ayındaki 21 tonluk alımın 3 katından daha fazla olduğuna dikkat çekildi.