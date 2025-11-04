Dünyaca ünlü banka emekliye yapılacak zammı duyurdu
İspanyol devi BBVA Research, Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi ve yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü değiştirdi. Bankanın açıklamalarından emekliye yapılacak zamma ilişkin de bilgiler yer aldı. Milyonlarca emekli yıl sonu yapılacak zammı merakla bekliyor.
İspanyol devi BBVA Research Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini güncelledi. Raporda, "Yıllık enflasyon yüzde 32,9'a geriledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 32,5 seviyesine güncelledik. 2026 sonu tahminimiz olan yüzde 23 üzerindeki yukarı yönlü riskler artıyor" denildi.
BBVA’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32,5 seviyesinde olduğuna göre, emekli maaş artışı da büyük oranda bu orana paralel gerçekleşir.
Yüzde 15,83 oranında zam
Temmuz ayında yüzde 16,67 zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonu enflasyonunun yüzde 32,5 olarak gerçekleşmesi halinde, ocak ayında yüzde 15,83 oranında ek zam yapılacak.
Kuruluş, TCMB faiz indirimlerinin dezenflasyon hızına bağlı olarak kademeli olarak devam etmesini de bekliyor.