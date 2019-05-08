Dünya starı Madonna burka giyip havaalanına böyle geldi

Dünya starı Madonna burka giyip havaalanına böyle geldi

Dünya starı Madonna, New York'taki JFK Havaalanı'na burka kıyafeti ile girdi, güvenlik aramasında soyundu.

Dünya starı Madonna burka giyip havaalanına böyle geldi - Sayfa 1

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, geleneksel olarak her yıl katıldığı MET Gala’ya bu yıl katılmadı. Önceki akşam New York’ta düzenlenen MET Gala 2019’da görünmeyen Madonna, John F. Kennedy Havaalanı’nda görüntülendi.

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Dünya starı Madonna burka giyip havaalanına böyle geldi - Sayfa 2

60 yaşındaki şarkıcının havaalanına burka ile girmesi dikkat çekti. Madonna, New York Yankees tarzı montu ve Louis Vuitton ayakkabılarıyla tamamladı.

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Dünya starı Madonna burka giyip havaalanına böyle geldi - Sayfa 3

Madonna, havaalanı güvenliğine geldiğindeyse tişörtle kalacak şekilde üzerindekileri çıkardı. 

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Dünya starı Madonna burka giyip havaalanına böyle geldi - Sayfa 4

Madonna’nın havaalanına neden burkayla girmeyi tercih ettiği bilinmiyor.

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