Dünya şampiyonu tenisçinin çıplak fotoğrafları ortalığı karıştırdı!
28 yaşındaki dünya şampiyonu tenisçi Caroline Wozniacki'nin, 2 yıl önce ESPN dergisine verdiği çıplak pozlar ortalığı karıştırdı.
28 yaşındaki Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki'nin, Rus tenisçi Veronica Kudermetova'ya karşı yapacağı ikinci maç öncesi çıplak fotoğrafları ortaya çıktı.
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Wozniacki'nin iki yıl önce ESPN dergisine verdiği çıplak pozlar spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, olay fotoğrafların, dünya şampiyonu tenisçinin kariyerini olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor.
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Tamamen çıplak ve elinde raketle poz veren Caroline, çekimlerden sonra çıplak fotoğrafını kapak fotoğrafını yapan ESPN dergisine teşekkür etmişti.
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Lakabı 'güneş ışığı' olan Danimarkalı profesyonel tenis oyuncusu Caroline Wozniacki, dünya sıralamasında 5. sırada yer alıyor.
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