Dünya Şampiyonu milli sporcular Erhan-Nurhayat Deniz çifti uyuşturucu taciri çıktı!
YUNANİSTAN açıklarına 500 kilo kokain bırakan çeteye yönelik soruşturma ilginç ayrıntılar yer aldı. 19 sanıklı davada, kickboks dünya şampiyonu da olan milli sporcu çift Erhan Deniz ile Nurhayat Deniz de yer aldı. 500 milyon lirayı bulan kokaini Yunanistan açıklarında denize bıraktıran şebekenin yöntemi ise dikkat çekici.
Uyuşturucu operasyonundan milli sporcular çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, İstanbul ve Çanakkale narkotik polisine yapılan ihbarlar sonrası başlatıldı. Halktv'nin ulaştığı dava dosyası önemli detaylar içeriyor. Buna göre, kokain Güney Amerika’dan çıkan bir gemiye yüklendi. Gemiye yüklenen 500 kiloluk kokainin rotası Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıkları oldu. Kokain, çantalar halinde Yunanistan’ın Semadirek Adası’na 2 mil uzaklıkta suya bırakıldı.
Her çantada GPRS cihazı vardı
Can yeleklerine tutturulan ağ içine özenle yerleştirilen kokain paketi dolu çantaların her birinde GPRS cihazları bulunuyordu. Bu da şebekenin, uyuşturucuyu, uluslararası sularda elleri ile koymuş gibi bulmasına imkân sağladı. Tarih 18 Eylül 2021… İtirafçı olan uzak yol kaptanı Emre Bora Şaşmaz (39), firari sanıklar Hakan Ademoğlu ve Zaim Türkcan ile birlikte, denize bırakılan uyuşturucuyu almak için Edremit’te 140 bin dolara ‘Zeus’ adı verilen zodyak tipi bot satın aldı. Şaşmaz ve Ademoğlu gece 01.20 gibi Bozcaada limanından çıktı. İkilinin hedefi, denize bırakılan uyuşturucuyu almaktı. Birkaç saat içinde bot, denizin ortasında bulunan her biri 25 kiloluk 20 çantayı bota yüklendi.
Şebeke üyesi Geyikli’de oturuyor
Şebekenin planı, kokaini Çanakkale Geyikli’ye getirmekti. Geyikli’ye gelinmesinin nedeni ise tutuklu sanık Osman Albayrak’ın evinin burada olmasıydı. Ancak kaptan Şaşmaz, yakıtın yetmeyeceğini belirterek botu, Çanakkale Eceabat’ta bulunan Cennet Koyu’na yanaştırdı. Kokain dolu çantalar çalılıkların arasında gizlendi. Yanlarında bulunan bidonla bota yakıt takviyesi yapan ikili bir süre sonra ticari taksilerle bölgeden ayrıldı. Uyuşturucunun taşınmasından 5 gün sonra kaptan Emre Bora Şaşmaz, Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gitti. Şaşmaz, polise ayrıntılı bilgi verdi. Kaptan Şaşmaz 28 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalınan kokain için büyük kavga
Bu ifade ile birlikte şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip kararları çıkarıldı. Şebeke üyelerinin hemen her hareketi mercek altına alındı. Sevkiyattın yapılmasından kısa süre sonra 100 kiloluk kokainin çalındığı ortaya çıktı. Bu durum, şebeke üyeleri arasında büyük bir kavgaya yol açtı. 100 kiloluk kokainin çalınmasında iki kişiden şüphelenildi. Bu kişilerden biri Hakan Ademoğlu diğeri ise Emre Bora Şaşmaz oldu.