Dünya Şampiyonu milli sporcular Erhan-Nurhayat Deniz çifti uyuşturucu taciri çıktı!

Her çantada GPRS cihazı vardı

Can yeleklerine tutturulan ağ içine özenle yerleştirilen kokain paketi dolu çantaların her birinde GPRS cihazları bulunuyordu. Bu da şebekenin, uyuşturucuyu, uluslararası sularda elleri ile koymuş gibi bulmasına imkân sağladı. Tarih 18 Eylül 2021… İtirafçı olan uzak yol kaptanı Emre Bora Şaşmaz (39), firari sanıklar Hakan Ademoğlu ve Zaim Türkcan ile birlikte, denize bırakılan uyuşturucuyu almak için Edremit’te 140 bin dolara ‘Zeus’ adı verilen zodyak tipi bot satın aldı. Şaşmaz ve Ademoğlu gece 01.20 gibi Bozcaada limanından çıktı. İkilinin hedefi, denize bırakılan uyuşturucuyu almaktı. Birkaç saat içinde bot, denizin ortasında bulunan her biri 25 kiloluk 20 çantayı bota yüklendi.