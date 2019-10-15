Dünya Şampiyonu memleketinde coşkuyla karşılandı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Böyle Milli duygularımızın yoğun olduğu bu günlerde terör örgütü ile mücadele eden ordumuz Suriye’de, Abdulhamit Altun kardeşimiz Tiflis’te Milli takımımız Fransa’da hepimizin gururu oldular. Hem şahsım adına, hem Akyazı adına hem de Türkiye adına Abdulhamit kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.