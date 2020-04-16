Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye için karamsar açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'nin koronavirüs vakalarının halen artış göstermesinden endişe ilme bahsetti. DSÖ, "Avrupa'dan gelen pozitif veriler Türkiye, Rusya, Britanya gibi ülkelerdeki vakalarla sekteye uğruyor" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü, Hans Kluse bölgede Koronavirüs'ün son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dr. Kluse, "Almanya, İspanya, İtalya ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor" derken Türkiye, Britanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'da azalma olmadığı ya da vaka artışı olduğunu belirtti.