HABER /  SAĞLIK

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye için karamsar açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'nin koronavirüs vakalarının halen artış göstermesinden endişe ilme bahsetti. DSÖ, "Avrupa'dan gelen pozitif veriler Türkiye, Rusya, Britanya gibi ülkelerdeki vakalarla sekteye uğruyor" dedi.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü, Hans Kluse bölgede Koronavirüs'ün son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dr. Kluse, "Almanya, İspanya, İtalya ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor" derken Türkiye, Britanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'da azalma olmadığı ya da vaka artışı olduğunu belirtti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB önünde eylem! Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttular
Veyis Ateş Habertürk'te 'osuruk' olayının olduğu geceyi anlattı
Koronavirüsü yenen kişiler tekrar korona olur mu? Bilim Kurulu üyesi Ateş açıkladı
Uyarıyı dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi
Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak iddiası doğru mu? Yasaktan muaf olacaklar
CHP’li 11 belediye başkanından ortak çağrı! Sokağa çıkma yasağı uygulansın
ÖNCEKİ HABERLER
Abdülkadir Ömür: Hayalim Barcelona'da forma giymek
Pınar Dura kimdir kaç yaşında Cem Özer ile yaş farkı kaç?
Bursa'da iş insanı otomobilinde başından vurulmuş şekilde ölü bulundu
Berberler ne zaman açılır belli oldu mu? Kuaförler 2 hafta içinde açılıyor mu?
Borsa İstanbul endeksinden sert yükseliş
Yumurtalı simit tost nasıl yapılır?
Yorumlar