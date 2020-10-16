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Dünya Sağlık Örgütü: Remdesivir koronavirüs kaynaklı ölümleri azaltmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aylardır Covid-19 hastalarına verilen 'Remdesivir' ile birlikte 2 ilacın daha koronavirüs kaynaklı ölümleri azaltmadığını açıkladı.

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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, örgüt tarafından koordine edilen Kovid-19 terapötiklerinin değerlendirildiği Dayanışma Denemesi'ne ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, ilaç denemelerinin, 30 ülkede bulunan toplam 405 hastanede 11 bin 266 hasta üzerinde yapıldığı ifade edildi.

Dayanışma Denemesi'nin geçici sonuçlarına göre, Kovid-19 hastaları üzerinde denenen Remdesivir, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Kovid-19 hastalarının hastanede kalış süreleri veya hayatta kalma şansları üzerinde çok az etkisi oldu veya hiç etkisi olmadı.

Denemeler başlatılıp tekrar durduruldu

Hidroksiklorokin" denemelerinin, 25 Mayıs'ta, "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildiren Örgüt, 3 Haziran'da ilacın denemelerini yeniden başlatmış, 3 Temmuz'da ise denemeler ikinci kez sonlandırmıştı.

Remdesivir'e yeşil ışık yanmıştı

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavilerinde kullanılmasına ilişkin bir soruya "İlacın potansiyel kullanımı için orada (ABD'de) umut sinyalleri var." yanıtını vermişti. İlacı üreten Amerikan Gilead ilaç şirketiyle DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un en üst düzeyde doğrudan görüştüğü bilgisini aktaran Ryan, ilacın küresel çapta "dayanışma" denemelerinin başlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.

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