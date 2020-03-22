Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs (Covid-19) aşısı için tarih verdi.

Sevindiren haber: Yayılma hızı yavaşladı

Robert Koch Enstitüsü Almanya’da yeni tip koronavirüsün yayılmasının ve ölümlerin hızının yavaşladığını açıkladı. Enstitüsü Almanya’da 18 bin 610 hastanın tespit edildiği ve bunun bir önceki güne göre 1948 daha fazla olduğu belirtildi. Cumartesi günü ise tespit edilen yeni vaka sayısı bir önceki güne göre 2 bin 705 daha fazla olmuştu. Enstitü, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını da 55 olarak açıkladı. Cumartesi günü ise can kaybı bir önceki güne göre 15 artarak 46’ya yükselmişti.