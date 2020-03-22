Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs (Covid-19) aşısı için tarih verdi.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" dedi
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kayıpları tüm dünyada hızla artarken, Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi. DSÖ Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" dedi. Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bini aştı. İşte tüm dünyada bugün koronavirüsle ilgili neler olduğunun kısa özeti...
Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Ryan, virüsün orta yaşlılara da ciddi zarar verdiği uyarısı yaptı.
Sevindiren haber: Yayılma hızı yavaşladı
Robert Koch Enstitüsü Almanya’da yeni tip koronavirüsün yayılmasının ve ölümlerin hızının yavaşladığını açıkladı. Enstitüsü Almanya’da 18 bin 610 hastanın tespit edildiği ve bunun bir önceki güne göre 1948 daha fazla olduğu belirtildi. Cumartesi günü ise tespit edilen yeni vaka sayısı bir önceki güne göre 2 bin 705 daha fazla olmuştu. Enstitü, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını da 55 olarak açıkladı. Cumartesi günü ise can kaybı bir önceki güne göre 15 artarak 46’ya yükselmişti.
İtalya'da durum kötüleşiyor
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 bini geçti.