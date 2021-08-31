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Dünya onu konuşuyor! En genç milyarderin başı büyük dertte: Çocuk yaştayken...

Dünya onu konuşuyor! En genç milyarderin başı büyük dertte: Çocuk yaştayken...

Dünyanın kendi başına dolar milyarderi olan en genç kadını olan Elizabeth Holmes başı büyük derde girdi.

Dünya onu konuşuyor! En genç milyarderin başı büyük dertte: Çocuk yaştayken...

Forbes dergisi "dünyanın kendi başına milyarder olan en genç kadını" yazıyordu. Kapağına fotoğrafını koyan bir başka iş dünyası dergisi Inc, onun için "Bir sonraki Steve Jobs" diyordu.

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Dünya onu konuşuyor! En genç milyarderin başı büyük dertte: Çocuk yaştayken...

2014'te o dönem 30 yaşında olan Elizabeth Holmes zirvedeydi. Stanford Üniversitesi'ni bırakan Holmes, hastalıkları teşhis etmekte sözde devrim yaratan ve 9 milyar dolar değer biçilen bir şirket kurmuştu.

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Dünya onu konuşuyor! En genç milyarderin başı büyük dertte: Çocuk yaştayken...

Theranos, birkaç damla kanla Edison testini kullanarak, kanser ve diyabet gibi hastalıkları, iğnelere gerek kalmadan teşhis edebileceğini vadetmişti. 

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Dünya onu konuşuyor! En genç milyarderin başı büyük dertte: Çocuk yaştayken...

 Henry Kissinger'dan Rupert Murdoch'a büyük isimler şirkete yatırım yaptı. 2015'te artık şirketin foyası meydana çıkmaya başlamıştı. 

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