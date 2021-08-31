Dünya onu konuşuyor! En genç milyarderin başı büyük dertte: Çocuk yaştayken...
Dünyanın kendi başına dolar milyarderi olan en genç kadını olan Elizabeth Holmes başı büyük derde girdi.
Forbes dergisi "dünyanın kendi başına milyarder olan en genç kadını" yazıyordu. Kapağına fotoğrafını koyan bir başka iş dünyası dergisi Inc, onun için "Bir sonraki Steve Jobs" diyordu.
2014'te o dönem 30 yaşında olan Elizabeth Holmes zirvedeydi. Stanford Üniversitesi'ni bırakan Holmes, hastalıkları teşhis etmekte sözde devrim yaratan ve 9 milyar dolar değer biçilen bir şirket kurmuştu.
Theranos, birkaç damla kanla Edison testini kullanarak, kanser ve diyabet gibi hastalıkları, iğnelere gerek kalmadan teşhis edebileceğini vadetmişti.
Henry Kissinger'dan Rupert Murdoch'a büyük isimler şirkete yatırım yaptı. 2015'te artık şirketin foyası meydana çıkmaya başlamıştı.