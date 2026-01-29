Dünya o anları konuşuyor! Sahneye çıkan kişi Arjantin'in devlet başkanı

İLİŞKİLERİ UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALDI

Flórez, Arjantin'in tanınmış komedyenlerinden biri olarak tiyatro ve imitatörlük performanslarıyla biliniyor ve geçmişte gösterilerinde Milei'nin taklidini dahi sahnelemişti. İkilinin ilişkisi kamuoyunda uzun süre gündem olurken Flórez, 2023'ten 2024'e kadar Milei'nin partneri olarak öne çıkmıştı.