Dünya o anları konuşuyor! Sahneye çıkan kişi Arjantin'in devlet başkanı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eski sevgilisi Fátima Flórez'in sahne aldığı gösteriye konuk olarak şarkı söyledi ve bu beklenmedik performans ülkede geniş yankı uyandırdı.

Dünya o anları konuşuyor! Sahneye çıkan kişi Arjantin'in devlet başkanı - Resim: 1

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, oyuncu ve komedyen eski sevgilisi Fátima Flórez'in sahne aldığı gösteriye katılarak izleyiciler önünde şarkı söyledi. Başkanın bu beklenmedik performansı, hem destekçilerinin alkışını topladı hem de bazı kesimlerde tartışma başlattı.

Dünya o anları konuşuyor! Sahneye çıkan kişi Arjantin'in devlet başkanı - Resim: 2

Milei, Flórez'in gösterisinin yapıldığı Gran Rex Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak, ünlü Arjantinli sanatçı Sandro'nun şarkılarını seslendirdiği videoları sosyal medyada paylaştı. Başkanın performansı bir yandan coşkuyla karşılanırken, başka izleyiciler arasında şaşkınlık ve eleştiri de yarattı.

Dünya o anları konuşuyor! Sahneye çıkan kişi Arjantin'in devlet başkanı - Resim: 3

İLİŞKİLERİ UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALDI

Flórez, Arjantin'in tanınmış komedyenlerinden biri olarak tiyatro ve imitatörlük performanslarıyla biliniyor ve geçmişte gösterilerinde Milei'nin taklidini dahi sahnelemişti. İkilinin ilişkisi kamuoyunda uzun süre gündem olurken Flórez, 2023'ten 2024'e kadar Milei'nin partneri olarak öne çıkmıştı.

Dünya o anları konuşuyor! Sahneye çıkan kişi Arjantin'in devlet başkanı - Resim: 4

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Arjantin'de Milei'nin kişisel yaşamının kamusal etkinliklerle iç içe geçmesi sık sık tartışma konusu olurken, sahnedeki bu an da sosyal medyada geniş yankı buldu. 

