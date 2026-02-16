Dünya liderlerinin kaç çocuğu var? 26 çocuğu olan lider hangisi?
Dünya siyasetinde liderlerin kararları kadar özel hayatları da merak konusu oluyor. Ülkelerini yöneten isimlerin aile yapıları ve çocuk sayıları, kamuoyunda sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor
Kimi liderler kalabalık aileleriyle dikkat çekerken, kimi isimler ise çocuksuz bir yaşam sürüyor.
Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Körfez ülkelerine uzanan geniş bir yelpazede dünya liderlerinin çocuk sayıları, hem kültürel hem de kişisel tercihler açısından farklılık gösteriyor.
İŞTE ÜLKELERİN YÖNETİMİNDEKİ İSİMLERİN KAMUOYUNA YANSIYAN ÇOCUK SAYILARI…
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN –
4 çocuk
2 oğul, 2 kız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılı itibarıyla 9 torunu bulunuyor.
