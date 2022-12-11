Dünya Kupası'nın en seksi 11 belli oldu! İşte futbolcuların eşleri ve sevgililerinden ilk 11..

Dünya Kupası birbirinden sürpriz sonuçlarla yarı finale kadar geldi. En büyük sürprizi yarı finale adını yazdıran Fas yaptı. Sahada oynana futbol kadar tribünlerdeki güzeller de dünyanın ilgisini çekmeye Elif Aktuğ, Dünya Kupası)na katılan yıldızların eşleri ve kız arkadaşlarından Katar 2022 Dünya Kupası'nın en seksi 11'ini seçti. Dünkü Portekiz-Fas maçında yenilgi sonrası fotoğraflarıyla tüm dünya basının gündemine gelen Cristiana Ronaldo'nun çocuklarının annesi de listede...