Dünya Kupası gelir tablosu belli oldu: İşte A Milli Takım'ın tahmini kazancı
2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım, 24 yıllık hasreti de sona erdirmişti. Turnuvaya sayılı günler kala, takımların elde edeceği gelirler de belli oldu.
Türkiye'nin rakipleri belli oldu
Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, ilk maçını Avusturalya ile 14 Haziran'da oynayacak.
Türkiye'nin elemelerde kazandığı gelir belli oldu
Turnuvaya katılan A Milli Takım'ın elemelerde kazandığı ücret toplamda 10.5 milyon euro olarak hesaplandı.
Dünya Kupası gelirleri ne kadar?
Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 2 ay kalırken, turnuvada takımların elde edeceği gelirler de belli oldu. İşte gelir tablosu...