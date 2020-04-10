Dünya koronavirüsten kırılırken Kuzey Kore lideri Kim'in yaptığı şeye bak!

Dünya koronavirüs tehdidi nedeniyle ciddi önlemlere başvururken, ülkesini kapalı bir rejimle yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tavrı yine fark yarattı. Kısa menzili füze denemesini maskesiz yerinde izlemesinin ardından Kim, bu kez de hiçbir önlem almadan askeri tatbikata katıldı.