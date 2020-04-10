Dünya koronavirüsten kırılırken Kuzey Kore lideri Kim'in yaptığı şeye bak!
Tüm dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tatbikata katılarak askerlerle poz verdi.
Dünya koronavirüs tehdidi nedeniyle ciddi önlemlere başvururken, ülkesini kapalı bir rejimle yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tavrı yine fark yarattı. Kısa menzili füze denemesini maskesiz yerinde izlemesinin ardından Kim, bu kez de hiçbir önlem almadan askeri tatbikata katıldı.
Tüm dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tatbikata katılarak askerlerle poz verdi. Tatbikat, Yüksek Halk Meclisi'nin yıllık toplantısı öncesinde gerçekleşti.
Koronavirüs salgınının ülkeye sıçramadığı konusunda ısrarcı olan Kuzey Kore, bir aydır hız kesmeden devam ettiği tatbikatların sonuncusunu da gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bu tatbikatı yerinden izledi.
Resmi haber ajansı KCNA’ın aktardığına göre, ufak çaplı bu tatbikatta piyade birlikleri belirlenen hedefleri havan topu atışlarıyla vurdu. KCNA, bu tatbikatın ‘ülkenin savunma kapasitesini daha da kuvvetlendirmek’ amacıyla yapıldığını aktardı.