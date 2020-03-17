Dünya koronavirüsle mücadele için ne yapıyor koronadan ölenlerin sayısı 7 bini geçti

Sinemalar kapatılınca yeni filmler evlerde izlenebilecek

Universal Pictures, koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülkede sinemaların kapatılması ve insanların evden çıkmamayı tercih etmesi sebebiyle, prodüksiyondaki filmlerin sinemayla aynı anda evlerde de izlenebilmesi için çalışacak. Uygulama, DreamWorks'ün animasyon filmi "Trolls World Tour" ile 10 Nisan'da başlayacak. Şirket, virüs salgınıyla ilgili durumun değişmesi halinde bu stratejiyi de gözden geçireceklerini açıkladı.

NBCUniversal da yakın zamanda sinemalarda oynamaya başlayan "The Hunt," "Invisible Man" ve "Emma" filmlerinin Sky ve Comcast'ta ücretli olarak yer alacağını ve böylelikle evlerde de izlenebileceğini duyurdu. 48 saatlik kiralama ücreti her bir film için 20 dolar, yani yaklaşık 130 lira olacak.