Dünya koronavirüsle mücadele için ne yapıyor koronadan ölenlerin sayısı 7 bini geçti
Koronavirüs (Covid-19) ölümleri 7 bini aştı, hasta sayısı ise 180 bini geride bıraktı. Dünyada koronavirüsle mücadelede son durum ne? Koronavirüs aşısı ilk kez insanlarda denendi. Katar camileri kapattı... Tom Hanks ve eşi taburcu edildi... İşte dünyadan son haberler...
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 180 bini aştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aşarken virüsün yeni merkezi olarak kabul edilen Avrupa'da önlemler sıklaştı. Çin'den sonra yeni tip Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülke haline gelen İtalya'da vaka sayısı 27 bini aştı. Dün 349 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölüm sayısı 2 bin 158 oldu. İran'da da vaka sayıları hızla arttı. Vaka sayısı 14.991 olurken hayatını kaybedenler de 800'ü aştı. Dünyada ilk koronavirüs aşısı ABD'de 4 kişi üzerinde denendi. Koronavirüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden çıktı. Katar camileri kapattı. Sinema salonları kapatılınca film yapımcıları yeni filmleri evde seyrettirmek için çözüm yolları üretmeye başladı. İşte dünyada bugün koronavirüsle ilgili meydana tüm gelişmeler...
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden çıktı
Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks ve eşit Rita Wilson, geçen hafta Perşembe günü sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak koronavirüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını açıklamıştı. Elvis Presley'i konu alan yeni filminin çekimi için Avustralya'da olan Tom Hanks ve eşi, hastanede geçirdikleri 5 günün ardından evlerinde kendilerini karantinaya aldı. 63 yaşındaki Wilson ve Hanks, Avustralya'da kiraladıkları bir evde karantina süresinin geçmesini ve iyileşmeyi bekliyor.
Hollanda'da esrar satışı yapan 'coffeeshop'lar hükümetin izniyle yeniden açılıyor
Hollanda'da hükümet, koronavirüs ve Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında kapatılması kararlaştırılan, yasal olarak esrar satılan kafelerin (coffeeshop) yeniden açılmasına izin verdi. Hollanda'daki birçok belediye, yasal esrar satışı yapan kafelerin kapatılmasının, sokakta yasa dışı uyuşturucu satışını körükleyeceği gerekçesiyle, hükümetten yasak kararını kaldırmasını istemişti. Hükümet, restoranlar gibi esrar kafelerinin de içeriye müşteri almadan sadece tezgahtan satış yapmak koşuluyla açılmasına izin verdi. Bazı şartlar da koştu:
-Tezgahın önünde aynı anda birden fazla müşteri duramayacak.
-Esrar ve diğer hafif uyuşturucu için sıraya girenler, birbirlerine belli mesafeden fazla yaklaşamayacak.
Sinemalar kapatılınca yeni filmler evlerde izlenebilecek
Universal Pictures, koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülkede sinemaların kapatılması ve insanların evden çıkmamayı tercih etmesi sebebiyle, prodüksiyondaki filmlerin sinemayla aynı anda evlerde de izlenebilmesi için çalışacak. Uygulama, DreamWorks'ün animasyon filmi "Trolls World Tour" ile 10 Nisan'da başlayacak. Şirket, virüs salgınıyla ilgili durumun değişmesi halinde bu stratejiyi de gözden geçireceklerini açıkladı.
NBCUniversal da yakın zamanda sinemalarda oynamaya başlayan "The Hunt," "Invisible Man" ve "Emma" filmlerinin Sky ve Comcast'ta ücretli olarak yer alacağını ve böylelikle evlerde de izlenebileceğini duyurdu. 48 saatlik kiralama ücreti her bir film için 20 dolar, yani yaklaşık 130 lira olacak.