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Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser gerçekleştirildi

Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser gerçekleştirildi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik, sosyal mesafesiz konser düzenlendi.

Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser gerçekleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı ülkeler, yeni tedbirler aldığını duyururken; bazı ülkelerde de hayat normale dönüyor.

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Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser gerçekleştirildi

O ülkelerden biri de Yeni Zelanda.

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Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser gerçekleştirildi

Yeni Zelanda, salgınla mücadelede sıkı tedbirler almış, sınırlarını kapatmış ve artık normalleşme sürecinin başladığını duyurmuştu.

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Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser gerçekleştirildi

Hayatın normal döndüğü ülkede maskelerin çıktığı, sosyal mesafenin olmadığı 50 bin kişilik bir konser düzenlendi.

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