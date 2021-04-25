Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser gerçekleştirildi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik, sosyal mesafesiz konser düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı ülkeler, yeni tedbirler aldığını duyururken; bazı ülkelerde de hayat normale dönüyor.
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O ülkelerden biri de Yeni Zelanda.
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Yeni Zelanda, salgınla mücadelede sıkı tedbirler almış, sınırlarını kapatmış ve artık normalleşme sürecinin başladığını duyurmuştu.
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Hayatın normal döndüğü ülkede maskelerin çıktığı, sosyal mesafenin olmadığı 50 bin kişilik bir konser düzenlendi.
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